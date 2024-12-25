Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Гунько ответил, готов ли возглавить клуб РПЛ

Дмитрий Гунько ответил, готов ли возглавить клуб РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер армянского клуба «Урарту» Дмитрий Гунько ответил, готов ли возглавить клуб Российской Премьер-Лиги. Он заявил, что готов рассматривать предложения из России, однако на данный момент никакой конкретики нет. Гунько признался, что контактировал с клубами РПЛ, но до официальных предложений дело не доходило.

– На данный момент у меня действующий контракт. Если появятся предложения из России, взвешу все «за» и «против», и они будут рассмотрены. Это нормальный процесс. Когда предложений нет, то и говорить не о чем.

– За время работы в Армении у вас были контакты с клубами РПЛ?
– Что-то около было, а конкретные предложения не доходили, — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Ранее Гунько работал главным тренером в «Спартаке», «Спартаке-2» и «Химках».

Материалы по теме
Гунько выразил надежду, что «Спартак» станет чемпионом России в год столетия «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android