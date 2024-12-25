Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу поделился ожиданиями от матча АПЛ с «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о предстоящем матче 18-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест». Встреча состоится 26 декабря.

«Когда они вышли в Премьер-лигу, казалось, что в «Ноттингеме» была большая трансферная активность. Думаю, что так и должно было быть. В рамках этого можно сказать, что они приобрели определённый уровень. Нужно было просто дать этому как-то закрепиться и найти правильный путь вперёд с точки зрения того, как они играют.

С тех пор как в прошлом году пришёл Нуну, можно сказать, что теперь они играют так, как это их устраивает. Команда постоянно растёт. У них есть несколько качественных игроков, и они проводят действительно хороший сезон, особенно у себя дома, и это будет большим испытанием для нас», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».