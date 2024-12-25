Юран: мальчишка из Португалии был не помощником «Спартаку» в качестве спортдиректора

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран высказался о ситуации с поиском нового спортивного директора для красно-белых. Ранее эту должность занимал Томаш Амарал.

— Год заканчивается, а «Спартак» до сих пор без спортивного директора. Это проблема для клуба?

— Спортивный отдел у клуба в любом случае есть. А вот роль спортивного директора мне не всегда понятна. Если руководство полностью доверяет тренеру, такая единица в штате вообще не обязательна. В такой конфигурации тренер говорит: команде нужен нападающий или центральный защитник таких-то параметров. Всё, спортивный отдел уточняет в клубе допустимый ценовой диапазон и начинает лопатить рынок. Потом из 20-30 вариантов выбирают троих и показывают тренеру. А тот уже выбирает наиболее подходящего: этот подходит. После чего клуб вступает в переговоры. В Европе так часто построен процесс. При таком подходе спортивный директор только дублирует функции тренера, причём делает это в минус. Потому что за результат отвечает тренер — соответственно, он и должен вести спортивную часть. Поэтому ничего критического в отсутствии спортдира в «Спартаке» нет. И точно нет повода кричать: всё пропало. Тем более что мальчишка из Португалии, который занимал эту должность до недавнего времени, на мой взгляд, был не помощником клубу такого уровня. Наверняка и Станкович, и спортивный отдел сейчас занимаются этим вопросом. Если вообще считают нужным этой зимой укреплять какие-то позиции, — сказал Юран в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полностью интервью с Юраном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.