«Ахмат» выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Казахстане

Грозненский «Ахмат» в социальных сетях выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Казахстане, который следовал по маршруту из Баку (Азербайджан) в Грозный. Трагедия произошла сегодня, 25 декабря, около аэропорта города Актау. Сообщалось, что на борту Embraer 190 находились 64 пассажира и пять членов экипажа.

«ФК «Ахмат» выражает соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, совершавшего рейс из Баку в Грозный и потерпевшего крушение в Актау.

Сообщается, что есть выжившие, находящиеся в крайне тяжёлом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении!» — написано в сообщении клуба.