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«Ахмат» выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Казахстане

«Ахмат» выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Казахстане
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Грозненский «Ахмат» в социальных сетях выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Казахстане, который следовал по маршруту из Баку (Азербайджан) в Грозный. Трагедия произошла сегодня, 25 декабря, около аэропорта города Актау. Сообщалось, что на борту Embraer 190 находились 64 пассажира и пять членов экипажа.

«ФК «Ахмат» выражает соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, совершавшего рейс из Баку в Грозный и потерпевшего крушение в Актау.

Сообщается, что есть выжившие, находящиеся в крайне тяжёлом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении!» — написано в сообщении клуба.

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