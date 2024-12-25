«Ахмат» выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Казахстане
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Грозненский «Ахмат» в социальных сетях выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Казахстане, который следовал по маршруту из Баку (Азербайджан) в Грозный. Трагедия произошла сегодня, 25 декабря, около аэропорта города Актау. Сообщалось, что на борту Embraer 190 находились 64 пассажира и пять членов экипажа.
«ФК «Ахмат» выражает соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, совершавшего рейс из Баку в Грозный и потерпевшего крушение в Актау.
Сообщается, что есть выжившие, находящиеся в крайне тяжёлом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении!» — написано в сообщении клуба.
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