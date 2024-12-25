Юран назвал три позиции, которые стоит укрепить «Спартаку» в зимнее трансферное окно

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран назвал позиции, которые необходимо укрепить красно-белым в зимнее трансферное окно — 2025.

«Я думаю, ещё один центральный защитник хорошего уровня необходим «Спартаку». Станкович ставил в оборону Литвинова, но по своему амплуа тот всё же опорный полузащитник. Нацеленных на атаку игроков в команде достаточно, а вот качественный опорник оборонительного плана «Спартаку» не помешал бы. И, если возможности позволяют, я бы на месте Станковича попросил ещё нападающего таранного типа. Угальде — это хорошо. Но когда соперник всем составом обороняется на своей половине поля и взломать оборону через центр проблематично, нужно больше задействовать фланги и выпускать под прострелы-навесы мощного форварда типа Зе Луиша», — сказал Юран в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полностью интервью с Юраном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.