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«Почему Угальде при тебе не забивал?» Юран раскритиковал экс-тренера «Спартака» Абаскаля

«Почему Угальде при тебе не забивал?» Юран раскритиковал экс-тренера «Спартака» Абаскаля
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Экс-футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран ответил на слова бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, который заявил, что нынешнюю команду красно-белых построил он и его штаб.

«Футболиста нужно встроить в игру новой команды так, чтобы он максимально показывал свои качества на поле. Станкович и сам был футболистом высокого уровня. Наверняка он проводил индивидуальные беседы с Угальде и какие-то нюансы ему объяснил, раз тот начал забивать по два-три-четыре гола. Вот лучший ответ на высказывания Абаскаля. Почему Угальде при тебе не забивал? Ты же достаточно времени с ним работал, длинные зимние сборы провёл. И если он сейчас начал забивать — значит, ты ему всё объяснил или другой тренер? Так что все эти разговоры про багаж — бред. И говорить «я собирал команду» — тоже некорректно. Её клуб собирал, на свои деньги. А ты как тренер не смог с ней добиться положительных результатов, чтобы тебя не уволили. Вот и весь ответ», — сказал Юран в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полностью интервью с Юраном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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