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Сергей Юран: Угальде скорее входит в лонг-лист, чем в шорт-лист европейских клубов

Сергей Юран: Угальде скорее входит в лонг-лист, чем в шорт-лист европейских клубов
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран высказался о нападающем красно-белых Манфреде Угальде. Ранее сообщалось, что в Угальде заинтересованы клубы АПЛ.

— Вы поиграли в Англии. Верите в интерес топ-клубов АПЛ к Угальде?
— Нет. Может быть, он и есть в шорт-листе из 50-60 кандидатов.

— Это уже лонг-лист получается.
— Да-да. У нас любят разгонять волну: забил три-четыре гола — всё, топ-клубы уже в очередь выстроились. Но из Голландии же он не уехал в топ-лигу. А из чемпионата России сейчас ещё сложнее попасть в топ-клуб. Да, сейчас он назабивал голов, но большие команды не берут игроков сразу. Ещё как минимум год они будут наблюдать за ним, убеждаться, соответствует ли уровню. Это у нас могут за два-три дня принять решение: всё, берём. В Европе так не работает. Они спокойно ведут игрока на протяжении продолжительного времени. Так и с Угальде — в лонг-листе его фамилия наверняка есть, — сказал Юран в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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