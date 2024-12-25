Юран: если Барко поехал в Россию, значит, в Европе интереса к нему не было

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран высказался о футболисте красно-белых Эсекьеле Барко.

«В среднем клубе Европы и Угальде, и Барко могли бы заиграть. Но опять-таки сейчас все восхищаются Барко. Да, для нашего чемпионата он сильный футболист. Но раз он поехал в Россию, значит, интереса в европейских странах не было. Там немножко другой уровень. Или «множко». Выходит, не видели его тогда у себя европейские клубы. Вот и весь ответ.

Сначала ему нужно здесь по максимуму показать, что ты лидер и от тебя всё зависит. Забивать, отдавать голевые передачи. Наверняка и Барко есть если не в шорт-, то в лонг-листе европейских клубов. Но о конкретике пока рановато говорить, — сказал Юран в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.