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Агент Кузьмичёв: Джикия может вызвать интерес у клубов первой восьмёрки РПЛ

Агент Кузьмичёв: Джикия может вызвать интерес у клубов первой восьмёрки РПЛ
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Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Химок» Георгия Джикии, считает, что его клиент может покинуть подмосковный клуб в ближайшем будущем. К «Химкам» Джикия присоединился в летнее межсезонье — 2024 на правах свободного агента.

— Как оцените игру Джикии в «Химках»? Может ли он перейти в российский топ-клуб во второй части чемпионата?
— Пока мы не увидели Джикию в своей лучшей форме, но он точно может вызывать интерес у клубов первой восьмёрки. Я считаю, что Георгий выступил хорошо, несмотря на всё то, что произошло на предсезонке. Если появится подходящее предложение, его можно будет рассмотреть, — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

В нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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