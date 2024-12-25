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«Спартак» опубликовал новогодний ролик

«Спартак» опубликовал новогодний ролик
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Московский «Спартак» в социальных сетях опубликовал видеоролик к Новому 2025 году. По сюжету мальчик загадал желание Деду Морозу стать игроком «Спартака», сыграть за красно-белых, и чтобы команда стала чемпионом страны.

Видео доступно на странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. После возобновления чемпионата России «Спартак» сыграет с «Оренбургом» 2 марта 2025 года.

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