Тренер «Челси» Энцо Мареска оценил игру Энцо Фернандеса

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался об игре полузащитника Энцо Фернандеса.

«Мы очень довольны Энцо. В матче с «Эвертоном» (0:0) он снова показал, что справляется очень хорошо. В течение часа он играл на позиции опорного полузащитника с Мойсесом Кайседо, затем на последние полчаса мы выдвинули его выше и поставили Мало Густо рядом с Мойсесом, чтобы немного изменить ситуацию, и я чувствую, что на обеих позициях он играет хорошо.

Так что он очень помогает нам, а также растёт как лидер, так что мы довольны Энцо», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне чемпионата Англии 23-летний Энцо Фернандес провёл 16 матчей, забил три мяча и оформил четыре голевые передачи.