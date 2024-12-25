Колыванов: Станкович построил команду, а Абаскаль хочет забрать все лавры себе

Российский экс-футболист Игорь Колыванов ответил на слова бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, который заявил, что нынешнюю команду красно-белых построил он и его штаб.

«Полностью не согласен со словами Абаскаля, что этот «Спартак» играет на его «багаже». Станкович построил совсем другую команду и в этом его заслуга. Абаскаль тут ни при чём.

Почему он так сказал? Надо как-то отмазываться. Другой тренер построил команду, а Абаскаль хочет забрать все лавры себе. Это неправильно. Лучше бы промолчал и ничего не говорил бы», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.