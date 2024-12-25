Представитель Никиты Чернова выразил надежду, что игрок останется в «Спартаке»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Никиты Чернова, надеется, что футболист продлит контракт с московским клубом. Действующее соглашение между игроком и «Спартаком» рассчитано до конца декабря 2026 года.

— Будет ли Чернов продлевать контракт с клубом?

— Да, у меня есть желание встретиться с Олегом Малышевым, чтобы договориться о новом контракте. Надеюсь, что это удастся сделать, — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Чернову 28 лет. Он является воспитанником академии ЦСКА. С 2019 по 2021 год защитник выступал за самарские «Крылья Советов». С 2021-го играет за «Спартак». В нынешнем сезоне Чернов провёл семь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Никиты Чернова в € 2 млн.