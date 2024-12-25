Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Никиты Чернова выразил надежду, что игрок останется в «Спартаке»

Представитель Никиты Чернова выразил надежду, что игрок останется в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Никиты Чернова, надеется, что футболист продлит контракт с московским клубом. Действующее соглашение между игроком и «Спартаком» рассчитано до конца декабря 2026 года.

— Будет ли Чернов продлевать контракт с клубом?
— Да, у меня есть желание встретиться с Олегом Малышевым, чтобы договориться о новом контракте. Надеюсь, что это удастся сделать, — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Чернову 28 лет. Он является воспитанником академии ЦСКА. С 2019 по 2021 год защитник выступал за самарские «Крылья Советов». С 2021-го играет за «Спартак». В нынешнем сезоне Чернов провёл семь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Никиты Чернова в € 2 млн.

Материалы по теме
Представитель Батракова ответил на вопрос, какие клубы проявляют интерес к Алексею
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android