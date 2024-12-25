В «Зените» раскрыли причины покупки Александра Соболева из «Спартака»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра раскрыл причины покупки форварда Александра Соболева. Он перебрался в санкт-петербургский клуб прошлым летом из «Спартака». Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 10 млн. Оливейра назвал ряд факторов, по которым «Зенит» выбрал именно Соболева. Во-первых, у Александра есть качества, которых не хватало команде после ухода Артёма Дзюбы. Во-вторых, Соболев регулярно входит в список лучших бомбардиров РПЛ. И, в-третьих, у нападающего российское гражданство.

«Это игрок, обладающий теми качествами, которых нам не хватало после ухода Артёма Дзюбы: он хорошо цепляется за мяч, забивает. За последние четыре-пять лет Соболев входит в список лучших бомбардиров Премьер-Лиги. Плюс Александр россиянин. Потому и решили купить его. При этом он не прошёл с нами сборы, у него был длительный период на старте сезона без игровой практики. Всё это сказывается. Но мы не сомневаемся: Соболев поможет нам», — приводит слова Оливейры «Российская газета».