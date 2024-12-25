Тренер «Зенита» ответил, реально ли у Глушенкова сложный характер

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил, реально ли у нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова сложный характер. Ранее в СМИ неоднократно появлялись эпатажные высказывания футболиста. Например, Максим заявлял, что тренироваться с легионерами «Зенита» интереснее, чем играть за сборную России в товарищеских матчах со слабыми соперниками. За подобные слова Глушенков подвергался критике болельщиков и экспертов.

«Правда ли у Глушенкова сложный характер? Да про футболистов что только не говорят: якобы кто-то не любит тренироваться, кто-то ещё что-то. Макс — нормальный парень. Просто у каждого свой характер. Глушенков смелый, часто берёт на себя игру. Он иногда может чуть переборщить, но у него есть ярко выраженные сильные качества», — приводит слова Оливейры «Российская газета».