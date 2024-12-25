«Лобовое стекло — вдребезги!» Нахушев рассказал, как Евсеев чуть не побил таксиста

Бывший футболист «Сатурна» Руслан Нахушев поделился историей, как известный российский игрок, а ныне тренер Вадим Евсеев едва не избил таксиста. В нелепой ситуации водитель такси бампером зацепил ногу Евсеева. В ответ спортсмен разбил лобовое стекло машины и пытался подраться. Ситуация завершилась тем, что игроки «Сатурна» уговорили Евсеева успокоиться после того, как он бил по дверям автомобиля и кричал на водителя.

«Вадик взял сумку и начал переходить дорогу. Был плотный поток, и он остановился, чтобы пропустить одного таксиста. Тот тоже дал по тормозам, чтобы пропустить Вадика. И тут началась игра умов — непонятно, кто кого пропускает. В итоге Евсеев пошёл ровно в тот момент, когда таксист тронулся с места — получилось так, что бампер машины задел его колено.

Вадик взбесился и с размаху кинул свою огромную сумку прям на лобовое стекло — оно тут же разлетелось вдребезги. Он начал бить ногами по дверям и орать: «****, выходи! У меня завтра игра! Сейчас с тобой на операцию поедем!» Бедный таксист сильно перепугался, мы еле уговорили Вадика успокоиться. После этого стали называть его «грозой внуковских таксистов», — приводит слова Нахушева Sport24.