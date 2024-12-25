Агент Кузьмичёв: «Спартак» без спортивного директора переживает не лучшее время

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв прокомментировал поиск московским «Спартаком» нового спортивного директора. Ранее эту должность занимал Томаш Амарал, который покинул клуб в ноябре этого года.

— «Спартак» затягивает с назначением нового спортивного директора. В чём причина?

— «Спартак» без спортивного директора переживает не лучшее время. Почему затягивают? Я думаю, что они проанализировали ошибки, которые допустили с предыдущими специалистами, и сейчас подходят к этому вопросу более внимательно, — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».