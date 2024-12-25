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Тренер «Зенита» ответил на мнение, что звёздные легионеры потеряли мотивацию играть в РПЛ

Тренер «Зенита» ответил на мнение, что звёздные легионеры потеряли мотивацию играть в РПЛ
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на мнение, что звёздные легионеры команды (Клаудиньо, Вендел, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос) потеряли мотивацию играть в чемпионате России. Он считает, что под этими разговорами нет оснований — каждый титул даёт футболистам новые ощущения и эмоции. Далеко не все из перечисленных игроков боролись за трофеи в своих предыдущих клубах, отметил Оливейра.

«Я вам назову столько футболистов, которые в своей карьере далеко не всегда боролись за чемпионство или призовые места. Тот же Клаудиньо в Бразилии бился за выживание. «Зенит» — это тот клуб, который каждый год хочет всё выигрывать. Каждый титул даёт новые эмоции, ощущения. Парни выступают за команду, где всё стабильно, они могут быть спокойны относительно своего будущего», — приводит слова Оливейры «Российская газета».

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