Килиан Мбаппе: никто в «Реале» никогда не пожалеет о моём подписании

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о переходе в испанский клуб. Футболист перешёл из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2024 года.

«Никто в «Реале» никогда не пожалеет о моём подписании. Я хочу выиграть титулы в 2025 году, это моя миссия», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Marca.

В текущем сезоне чемпионата Испании 26-летний Килиан Мбаппе провёл 16 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил две голевые передачи. Также на его счету шесть игр, два гола и одна результативная передача в Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в € 180 млн.