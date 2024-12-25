Агент Владимир Кузьмичёв рассказал, кто из российских футболистов готов играть в Европе

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв рассказал, какие российские футболисты готовы к переходу в европейский клуб. Кузьмичёв представляет интересы в том числе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и защитника «Химок» Георгия Джикии.

«Сперцян вполне готов к европейскому чемпионату: он показывает качественную игру на протяжении многих сезонов, а также он находится в подходящем возрасте для перехода. Думаю, что это мой кандидат №1. Понятное дело, что европейцы будут проявлять интерес к Тюкавину, но такой трансфер станет невосполнимой потерей для «Динамо», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В текущем сезоне полузащитник забил шесть голов и сделал три ассиста в 25 матчах за клуб во всех турнирах. По итогам осенней части сезона «быки» лидируют в РПЛ, набрав 39 очков в 18 встречах. Тюкавин принял участие в 21 матче во всех турнирах за московское «Динамо», в них он отметился восемью голами и тремя результативными передачами.