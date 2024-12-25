«Арсенал» нацелился на вингера «ПСЖ» — The Standard

Вингер «ПСЖ» Рандаль Коло Муани может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». «Канониры» видят в нём замену травмированным Букайо Саке и Рахиму Стерлингу, информирует The Standard.

Учитывая экстренность поиска нового вингера на фоне череды травм, «Арсенал» попытается подписать Коло Муани уже этой зимой. Ранее СМИ также связывали игрока «ПСЖ» с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Француз перебрался в «ПСЖ» летом 2023 года из «Айнтрахта» за € 95 млн. За 54 матча во всех турнирах в составе французского гранда Коло Муани отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.