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Моуринью хочет подписать Рашфорда в «Фенербахче» — TEAMtalk

Моуринью хочет подписать Рашфорда в «Фенербахче» — TEAMtalk
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Британца хочет подписать «Фенербахче» и непосредственно главный тренер команды Жозе Моуринью, сообщает TEAMtalk.

Португалец знаком с Рашфордом по работе в «МЮ». Переезд Маркуса в Турцию может состояться уже этой зимой. Камнем преткновения в данном трансфере могут стать финансовые требования «красных дьяволов».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 27-летний Маркус Рашфорд провёл 15 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету шесть игр, один гол и одна результативная передача в Лиге Европы. В Кубке английской лиги он сыграл две встречи, забил два мяча и оформил один голевой пас. Рашфорд не попадал в заявку «Манчестер Юнайтед» в трёх последних матчах.

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