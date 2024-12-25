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«ПСЖ» может подписать молодую звезду из «Астон Виллы»

«ПСЖ» может подписать молодую звезду из «Астон Виллы»
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«Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность покупки нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана. 21-летний колумбиец является приоритетной целью парижан на зимнее трансферное окно, сообщает журналист Экрем Конур.

«ПСЖ» планирует продать Рандаля Коло Муани и купить на его место нового форварда. Джон привлёк внимание скаутов парижан стабильно качественной игрой в текущем сезоне.

В нынешнем сезоне Дуран принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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