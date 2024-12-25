Агент Кузьмичёв: Россию вряд ли допустят до международных соревнований в 2025 году

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос, возможно ли возвращение российских команд к международным турнирам в 2025 году.

«К сожалению, пока что я не вижу просветов. Возможно, наши руководители где-то недорабатывают. Пока что в моей голове не очень хорошие прогнозы, нас вряд ли допустят до международных соревнований. Если ситуация в мире будет потихонечку меняться, то процесс, конечно, ускорится», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).