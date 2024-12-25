Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анатолий Тимощук выступил с заявлением на фоне лишения титулов на Украине

Анатолий Тимощук выступил с заявлением на фоне лишения титулов на Украине
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук выступил с заявлением на фоне решения Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишить его титулов. В бытность футболистом Тимощук долгое время защищал цвета «Шахтёра» и сборной Украины. Однако Анатолия лишили всех государственных наград из-за его решения остаться работать в России (в «Зените») в условиях политической напряжённости. При этом Тимощук никогда не выступал в СМИ с политическими заявлениями в пользу одной из сторон конфликта.

«За свою карьеру я был в украинских, европейских и российских клубах. Для меня главным критерием всегда было честное и добросовестное выполнение своих обязанностей перед болельщиками, командой и клубом. Это, на мой взгляд, самое важное, когда мы говорим о футбольной репутации. Футбол, как и спорт в целом, не должен становиться средством политических манипуляций.

Для меня репутация в футболе — это не то, чем можно манипулировать по своему усмотрению в соответствии с возникающими политическими проблемами», — приводит слова Тимощука официальный сайт CAS.

Материалы по теме
CAS объяснил решение об отказе в лишении Тимощука титулов, завоёванных на Украине
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android