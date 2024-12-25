Анатолий Тимощук выступил с заявлением на фоне лишения титулов на Украине

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук выступил с заявлением на фоне решения Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишить его титулов. В бытность футболистом Тимощук долгое время защищал цвета «Шахтёра» и сборной Украины. Однако Анатолия лишили всех государственных наград из-за его решения остаться работать в России (в «Зените») в условиях политической напряжённости. При этом Тимощук никогда не выступал в СМИ с политическими заявлениями в пользу одной из сторон конфликта.

«За свою карьеру я был в украинских, европейских и российских клубах. Для меня главным критерием всегда было честное и добросовестное выполнение своих обязанностей перед болельщиками, командой и клубом. Это, на мой взгляд, самое важное, когда мы говорим о футбольной репутации. Футбол, как и спорт в целом, не должен становиться средством политических манипуляций.

Для меня репутация в футболе — это не то, чем можно манипулировать по своему усмотрению в соответствии с возникающими политическими проблемами», — приводит слова Тимощука официальный сайт CAS.