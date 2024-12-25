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Юран: в Европе круглое поле или квадратным мячом играют? Я готов и там работать

Юран: в Европе круглое поле или квадратным мячом играют? Я готов и там работать
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Бывший тренер «Спартака», «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран заявил о своей готовности к работе в европейском чемпионате.

— На днях ваш старый знакомый агент Барбоза высказал уверенность, что Юран и в Европе мог бы тренировать. Вы в себе чувствуете такую готовность?
— А там что, круглое поле или квадратным мячом играют (смеётся)? Или там по 20 человек с каждой стороны выходят на матч?

— Другой менталитет, язык.
— Вы же в курсе, где я провёл футболистом около 10 лет?

— Естественно.
— Вот. Я поиграл в четырёх странах. У меня португальский — второй язык. Да, с английским и немецким чуть сложнее, но их ментальность я знаю. Когда слышу вопросы: «А смогли бы наши тренеры работать в Европе?» — отвечаю: это что, на Марс слетать? Они же у нас могут работать — почему мы не можем у них? Ментальность мне знакома, а базовые тренерские принципы что здесь, что там не отличаются. Я готов, без вопросов, — сказал Юран в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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