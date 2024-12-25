Карапузов: первую часто сезона для «Пари НН» оценю неудовлетворительно

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов подвёл итоги первой части сезона Российской Премьер-Лиги для своей команды. Он заявил, что оценивает этот отрезок в исполнении нижегородцев неудовлетворительно. Футболист отметил, что команде хотелось бы быть выше в турнирной таблице.

«Первую часто сезона для «Пари НН» оценю неудовлетворительно. Хотелось бы большего, быть выше в таблице. Не получилось набрать больше очков, чтобы находиться подальше от зоны стыковых матчей. Какие-то серьёзные проблемы у нас начались ещё в марте в прошлом сезоне. Потом сменился тренер, и всё в игровом плане в моменте стало ещё хуже. Потом вроде бы удалось наладить ситуацию, поднабрали очков, но концовку года опять провалили», — приводит слова Владислава Карапузова интернет-портал Legalbet.

Напомним, «Пари НН» идёт на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России по итогам 18 туров. Сейчас команду возглавляет белорусский тренер Виктор Гончаренко. Он сменил на тренерском мостике нижегородцев серба Сашу Илича в октябре 2024 года.