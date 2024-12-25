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Сергей Юран рассказал, с какой проблемой может столкнуться Станкович в это межсезонье

Сергей Юран рассказал, с какой проблемой может столкнуться Станкович в это межсезонье
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран рассказал, с какой проблемой может столкнуться нынешний тренер красно-белых Деян Станкович в текущее межсезонье.

«Он ещё не сталкивался с такой ситуацией. Выстроить тренировочные сборы таким образом, чтобы подвести команду в оптимальной форме к мартовским играм, очень непросто. Нужно чётко понимать и знать, как готовить футболистов при такой цикличности. Всё-таки летние сборы — это стандарт, как и в Европе. Три-четыре недели — тут всё понятно-знакомо. Правильно выстроить работу в зимнюю паузу будет сложнее. Здесь очень важно не ошибиться, чтобы команда побежала не раньше нужного времени или, наоборот, не позже. Есть риск недоподготовить её к марту. Думаю, Станковичу будет нелишним проконсультироваться с тренерами, знакомыми со спецификой работы в наших условиях. Хоть бы даже с земляками-сербами, имеющими опыт в РПЛ. Это только на первый взгляд кажется несущественным. На самом деле в эту тему нужно вникать максимально», — сказал Юран в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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