Деменко предположил, почему Абаскаль заявил, что «Спартак» играет на его «багаже»

Бывший футболист Максим Деменко отреагировал на слова бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который заявил, что нынешнюю команду красно-белых построили он и его штаб.

«Со стороны Абаскаля прозвучало непонятное заявление. Человека нет в «Спартаке» целый сезон, а он говорит: «На моём «багаже». Наверное, хочет как-то выделиться, других объяснений нет. Возможно, он так говорит, чтобы его снова заметили и взяли на работу в Россию. Зачем говорить такие вещи?» — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).