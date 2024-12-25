Деменко считает, что Помазун может выиграть конкуренцию у Максименко в «Спартаке»

Бывший футболист Максим Деменко прокомментировал возможный переход вратаря московского ЦСКА Ильи Помазуна в «Спартак».

«Мне кажется, что для Ильи Помазуна переход в «Спартак» — интересный вариант. Илья последние сезоны играл в «Урале», поэтому «Спартак» — прыжок вверх. Однако ему предстоит большая конкуренция, поэтому для Помазуна это будет вызов.

Думаю, что Илья способен выиграть конкуренцию у Максименко, но всё зависит от тренера. Если он следил за Помазуном, клуб не просто его хочет подписать. Не думаю, что такой переход подвергнется сильной критике. Илья же отрицательно не высказывался в адрес «Спартака». Понятно, что есть некоторые болельщики, которые отреагируют негативно, но остальные его примут спокойно», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.