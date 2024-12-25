В Катаре высказались о Сафонове и Головине. В стране пройдёт матч за Суперкубок Франции

Организаторы Суперкубка Франции по футболу в Катаре поделились ожиданиями от предстоящего матча между «ПСЖ» и «Монако» в рамках борьбы за трофей. Игра состоится в Дохе (Катар) на стадионе «Стадион 974» 5 января. В частности, они назвали голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и полузащитника «Монако» Александра Головина игроками мирового класса.

Суперкубок Франции 2024 . Финал Суперкубок Франции 2024 . Финал 05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК ПСЖ Париж Не начался Монако Монако Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы будем рады приветствовать в Катаре топовые футбольные клубы, которые поборются за один из самых престижных трофеев французского футбола — национальный Суперкубок.

Проведение этого мероприятия укрепляет репутацию Катара как глобального центра крупных спортивных мероприятий и опирается на замечательное наследие чемпионата мира — 2022. «ПСЖ» и «Монако» привезут в Доху впечатляющие составы, собранные из игроков мирового класса, таких как Матвей Сафонов, Александр Головин и многих других. Этот долгожданный матч покорит футбольных болельщиков в Катаре, во всём регионе и в целом по миру», — приводит слова организаторов «РИА Новости Спорт».

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Он перебрался во Францию из ПФК ЦСКА. За всё это время Александр сыграл за «Монако» 222 матча, в которых отметился 33 забитыми мячами и 40 результативными передачами.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в восьми встречах во всех турнирах. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 22 млн.