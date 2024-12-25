Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Катаре высказались о Сафонове и Головине. В стране пройдёт матч за Суперкубок Франции

В Катаре высказались о Сафонове и Головине. В стране пройдёт матч за Суперкубок Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы Суперкубка Франции по футболу в Катаре поделились ожиданиями от предстоящего матча между «ПСЖ» и «Монако» в рамках борьбы за трофей. Игра состоится в Дохе (Катар) на стадионе «Стадион 974» 5 января. В частности, они назвали голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и полузащитника «Монако» Александра Головина игроками мирового класса.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы будем рады приветствовать в Катаре топовые футбольные клубы, которые поборются за один из самых престижных трофеев французского футбола — национальный Суперкубок.

Проведение этого мероприятия укрепляет репутацию Катара как глобального центра крупных спортивных мероприятий и опирается на замечательное наследие чемпионата мира — 2022. «ПСЖ» и «Монако» привезут в Доху впечатляющие составы, собранные из игроков мирового класса, таких как Матвей Сафонов, Александр Головин и многих других. Этот долгожданный матч покорит футбольных болельщиков в Катаре, во всём регионе и в целом по миру», — приводит слова организаторов «РИА Новости Спорт».

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Он перебрался во Францию из ПФК ЦСКА. За всё это время Александр сыграл за «Монако» 222 матча, в которых отметился 33 забитыми мячами и 40 результативными передачами.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в восьми встречах во всех турнирах. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 22 млн.

Материалы по теме
Дмитрий Кузнецов: если Головин хочет выигрывать трофеи, надо менять команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android