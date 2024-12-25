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Голкипер «Динамо» Мх Волк прокомментировал слухи об интересе «Спартака»

Голкипер «Динамо» Мх Волк прокомментировал слухи об интересе «Спартака»
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал слухи об интересе московского «Спартака», которые появились после вызова футболиста в сборную России. Напомним, 23-летний вратарь был довызван в национальную команду в качестве четвёртого вратаря на ноябрьские сборы и товарищеские игры со сборными Брунея и Сирии, однако так и не вышел на поле.

«Слухи — неотъемлемая часть футбола. Всегда есть какой‑то интерес. Мне кажется, и до этого подобные слухи возникали. Просто сейчас больше внимания. Сам узнал об этом от родственников, написали мне: «Правда ты уходишь?» А я даже не в курсе. Поэтому пришлось в интернете поискать информацию, интересно же. Но в целом ничего в этом, думаю, на данный момент нет.

Готов ли пойти на повышение? Я ради этого и стараюсь, и тружусь, чтобы достичь высот. Жизнь состоит из этой лестницы, по которой ты должен двигаться вперёд, несмотря на какие‑то обстоятельства, при которых ты не хочешь кого‑то обижать и так далее. Но ты должен двигаться дальше», — сказал Волк в эфире «Матч ТВ».

Для Волка и махачкалинского «Динамо» нынешний сезон в Российской Премьер-Лиге является дебютным. В текущем сезоне Давид сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и провёл восемь игр «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Махачкалинское «Динамо» завершило первую часть сезона РПЛ на 11-м месте. Команда набрала 17 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» с 39 очками.

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