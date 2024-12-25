Радимов — о «багаже Абаскаля»: скучает по России. Бабки давали, результата не требовали

Бывший футболист Владислав Радимов отреагировал на слова бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который заявил, что нынешнюю команду красно-белых построили он и его штаб.

— Если «Спартак» играет на «багаже Абаскаля», то «Гранада», которую он тренировал после, должна в следующем году обыграть «Реал» и «Барсу» и выиграть Лигу чемпионов!

— Похоже, Гильермо скучает по России…

— Конечно, скучает. А что – лафа, бабла дали, никем не был, а тут у руля самой популярной команды страны, результата не требовали, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

«Спартак» в последних четырёх матчах РПЛ одержал четыре крупные победы подряд, таким образом повторив рекорд чемпионата России. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. Подопечные Деяна Станковича одержали 11 побед, четыре раза сыграли вничью и три раза потерпели поражение. В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.