Жорж Микаутадзе может перейти из «Лиона» в «Галатасарай» спустя 5 месяцев после трансфера

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«Галатасарай» направил французскому «Лиону» первоначальное предложение о покупке нападающего сборной Грузии Жоржа Микаутадзе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, турецкий клуб готов предложить за игрока € 17 млн, а также бонусы, но «Лион» надеется выручить больше денег, поскольку Микаутадзе перешёл к «ткачам» этим летом.

Микаутадзе в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.