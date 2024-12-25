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Юран: 16 очков к зиме — печальный результат «Пари НН». У нас год назад было 24

Юран: 16 очков к зиме — печальный результат «Пари НН». У нас год назад было 24
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, что продолжает следить за выступлениями нижегородского клуба, а также высказался о результатах команды в первой половине сезона РПЛ.

— За своим предыдущим клубом посматриваете?
— А как иначе? Если ты работал в клубе, конечно, и потом уделяешь ему внимание. Не пристальное, но всё равно интересуешься. При тех возможностях, которые у клуба есть сейчас, 16 очков — печальный результат. У меня таких возможностей для комплектации не было. Работал с тем, что было. До меня Кержаков с Галактионовым набирали к зиме по 19 очков, а у нас год назад 24 было. К сожалению, весна 2025-го будет непростой для Нижнего. Конечно, хотелось бы, чтобы клуб остался в РПЛ. Болельщик, город этого заслуживают. Я всегда говорил, что мне нравилось там работать, — сказал Юран в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, «Пари НН» идёт на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России по итогам 18 туров. Сейчас команду возглавляет белорусский тренер Виктор Гончаренко. Он сменил на тренерском мостике нижегородцев серба Сашу Илича в октябре 2024 года.

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