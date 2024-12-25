«Торпедо» близко к подписанию бразильского форварда Алессона — Feras do Esporte

Самые ожидаемые трансферы зимы! Кто из звёзд сменит клуб? Читать

Московское «Торпедо» продвинулось в переговорах о приобретении бразильского форварда «Вила Новы» Алессона, сообщает Feras do Esporte.

По информации источника, трансфер должен быть оформлен в течение ближайших трёх дней.

Напомним, ранее спортивным директором автозаводцев стал уроженец Бразилии Ари.

25-летний Алессон является воспитанном академии «Параны». За свою карьеру футболист также успел поиграть за «Байю», «Куябу» и «Гойас». В минувшем сезоне форвард принял участие в 56 матчах «Вила Новы» во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 900 тыс.