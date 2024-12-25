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Джейми Реднапп — о Тренте: нельзя отказываться от предложения «Реала»

Джейми Реднапп — о Тренте: нельзя отказываться от предложения «Реала»
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Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп посоветовал защитнику команды Тренту Александер-Арнольду не отказываться от возможности перейти в мадридский «Реал».

«Александер-Арнольд — молодой игрок, который отдал клубу всё. Он выиграл Лигу чемпионов, выиграл Премьер-лигу, взял все трофеи.

Если он захочет перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити», конечно, для меня это невозможно. «Ливерпуль» — мой клуб, я был там 11 лет. Но если бы я был в той раздевалке, я бы обернулся и сказал ему: «Если есть возможность перейти в «Реал», как ты можешь отказаться от неё?» Ему следует рискнуть и подписать контракт», — приводит слова Реднаппа AS.

Ранее сообщалось, что испанский клуб предложил Александер-Арнольду трудовое соглашение, рассчитанное на четыре года с возможностью продления ещё на год. Руководство «Ливерпуля», в свою очередь, попытается сделать всё возможное, чтобы футболист продлил контракт с клубом в декабре.

Отмечается, что Александер-Арнольд ещё не принял окончательного решения о будущем. Действующее трудовое соглашение 26-летнего защитника с «Ливерпулем» заканчивается грядущим летом.

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