Деменко: не думаю, что работа в Казахстане отрицательно скажется на репутации Черчесова

Бывший футболист Максим Деменко рассказал, как работа в сборной Казахстана повлияет на репутацию главного тренера команды Станислава Черчесова.

«Думаю, в сборной Казахстана были свои проблемы, о которых Станислав Саламович много говорил. Он надеялся на нового президента Федерации футбола Казахстана. Но я слышал, что со Станиславом Саламовичем уже расторгли контракт и остались только формальности. Что касается результатов, это не то, что хотело руководство сборной Казахстана.

Не думаю, что работа в сборной Казахстана отрицательно скажется на репутации Черчесова. Он всё равно будет востребован, ведь в этой национальной команде были сложные ситуации. Любая практика, удача и неудача в любом случае — это опыт. Станислав Саламович всё равно найдёт себе варианты для работы», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.