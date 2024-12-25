Сергей Юран: поступают предложения из Первой лиги, но я там уже был. Приоритет — РПЛ

Бывший тренер «Спартака», «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран поделился мыслями о своём следующем месте работы. Специалист заявил, что клубы РПЛ являются для него приоритетом.

«Скажем так: не исключаю работу в зарубежном клубе. Мне и сейчас поступают какие-то предложения, из Первой лиги, но я уже там много лет работал и эти задачи решал. Хочется чего-то большего. Приоритет — РПЛ. В крайнем случае — команда Первой лиги под задачу. Но и Европу не исключаю», — сказал Юран в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Последним местом работы Юрана в качестве главного тренера был «Пари НН». Российский специалист возглавлял нижегородскую команду с апреля 2023 года по апрель 2024 года.