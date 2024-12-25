Стали известны футболисты, которые примут участие в Кубке Легенд

С 7 по 9 февраля 2025 года московский Дворец спорта «Мегаспорт» в 17-й раз примет международный футбольный турнир «Кубок Легенд» имени Константина Ерёменко. Событие объединит традиционно легендарных представителей отечественного футбола, а также мировых звёзд этой игры. Билеты уже в продаже. Вход на турнир будет осуществляться без Fan ID.

В 2025 году Кубок Легенд пройдёт в уже полюбившимся зрителям формате. За главный трофей будут бороться шесть команд: Сборная мира, Легенды Европы, Легенды Африки, Легенды Азии, Легенды Латинской Америки и Легенды России.

В числе планируемых участников этого года – мастера большого футбола: чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр, Кубка Америки, обладатели «Золотого мяча», победители Лиги чемпионов и многих других международных турниров. Кубок Легенд – это праздник спорта, на котором за два игровых дня проходит девять зрелищных матчей, автограф- и фотосессии с знаменитыми футболистами, розыгрыши призов от партнёров турнира и самих футболистов.

Стал известен список игроков, которые подтвердили участие в турнире. Иностранные футболисты:

1. Нванкво Кану

2. Эммануэль Эменике

3. Кевин Кураньи

4. Рикарду Куарежма

5. Жереми Нжитап

Отечественные футболисты:

1. Дмитрий Аленичев

2. Егор Титов

3. Александр Самедов

4. Юрий Жирков

5. Александр Филимонов

6. Константин Головской

7. Анатолий Гладилин – тренер.

«Кубок Легенд» – международный футбольный турнир с многолетней историей, насчитывающей более 150 захватывающих матчей между легендами мирового футбола. Ценности и цели этого ежегодного события неизменны: преемственность поколений, развитие и популяризация футбола, объединение семей спортивными традициями. При этом формат Кубка Легенд периодически обновляется, позволяя ставшему уже традиционным турниру сохранить актуальность и динамичность. Но неизменным остаётся одно – международный статус турнира.

Приобрести билеты можно на «Чемпионате». Вход на трибуны будет осуществляться без Fan ID.