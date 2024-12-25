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Булыкин: если у клуба РПЛ уйдут четыре основных игрока, вряд ли это повлияет на команду

Булыкин: если у клуба РПЛ уйдут четыре основных игрока, вряд ли это повлияет на команду
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном уходе полузащитника московского «Динамо» Бителло из команды. Ранее агент Бителло не исключил уход игрока из «Динамо» зимой

«Не думаю, что для нашего чемпионата любой уход иностранного футболиста будет большой потерей. Мы не играем в международных матчах и варимся в своём соку. Единственное — надо смотреть на финансовые риски и потери. Даже если у какой-то российской команды уйдут три-четыре основных футболиста, вряд ли это повлияет на клуб и общий уровень РПЛ.

Конечно, Бителло нельзя назвать основополагающим футболистом для «Динамо». Не думаю, что это незаменимый футболист для московской команды и что-то сильно изменится, если он уйдёт. Ему всегда найдут замену, тем более зимнее трансферное окно будет идти целый январь», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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