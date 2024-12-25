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Волк — о вызове в сборную: ничего сверхъестественного не случилось, изначально к этому шёл

Волк — о вызове в сборную: ничего сверхъестественного не случилось, изначально к этому шёл
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о своём вызове в сборную России. Напомним, 23-летний вратарь был довызван в национальную команду в качестве четвёртого вратаря на ноябрьские сборы и товарищеские игры со сборными Брунея и Сирии, однако так и не вышел на поле.

— Тебя вызвали в сборную России. Совершенно другой статус?
— Не думаю, что у меня повысился статус.

— Ты хочешь сказать, что вызов в сборную — не шаг вперёд? Статус не повысился?
— 100% шаг вперёд. Ожидания, возможно, повысились, ответственность. Но с точки зрения статуса я себя не возвышаю.

— Как ты воспринял вызов в национальную команду?
— Внутренне я был рад, а внешне – спокоен. И в целом ничего сверхъестественного не случилось. Я изначально к этому шёл и об этом говорил в разных интервью, — рассказал Волк в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Давид сыграл 21 матч за «Динамо» во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и провёл восемь игр «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Махачкалинское «Динамо» завершило первую часть сезона чемпионата России на 11-м месте. Команда набрала 17 очков. Для Волка и дагестанского клуба нынешний сезон в Российской Премьер-Лиге является дебютным.

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