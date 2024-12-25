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Булыкин — о словах Абаскаля: тогда «Спартак» — «багаж» Федуна и «Лукойла»

Булыкин — о словах Абаскаля: тогда «Спартак» — «багаж» Федуна и «Лукойла»
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на слова бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который заявил, что нынешнюю команду красно-белых построили он и его штаб.

«Мне смешно от слов Абаскаля про «Спартак». Должна прослеживаться больше клубная работа, как «Спартак» действует с футболистами. Если тренер ушёл несколько месяцев назад, весь «багаж» испаряется. Поэтому не знаю, о чём говорит Абаскаль. Для меня очень странно такое слышать. Тогда можно сказать, что нынешний «Спартак» — это «багаж» Федуна и «Лукойла» и почивать на лаврах.

Думаю, Абаскаль хочет показать свою значимость и устроится в какой-то российский клуб. Как для футболиста и футбольного функционера, очень странно слышать такие слова, особенно про какой-то «багаж», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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