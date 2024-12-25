«Барселона», «Бавария» и «Челси» интересуются Джорданом Пикфордом — Конур

Испанская «Барселона», лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария» проявляют интерес к голкиперу «Эвертона» и сборной Англии Джордану Пикфорду, сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на этот интерес, «Эвертон» заинтересован в подписании нового контракта с вратарём, который позволит ему остаться в ливерпульском клубе как минимум до 2030 года.

Пикфорд присоединился к «Эвертону» летом 2017 года, перейдя из «Сандерленда», и в общей сложности принял участие за «ирисок» в 296 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 421 мяч и 84 встречи сыграл «на ноль». Нынешнее соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего вратаря в € 20 млн.