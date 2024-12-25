«Лучше него сейчас только Ямаль». Кассано похвалил молодого футболиста из Серии А

Бывший футболист Антонио Кассано считает полузащитника «Аталанты» Шарля Де Кетеларе одним из лучших игроков в мире на данный момент на своей позиции.

«Сегодня он один из самых сильных игроков в Серии А и один из самых сильных в мире. Слава ему, его тренеру, который является гением, и его команде

Такой же контроль мяча, как у него, я видел только у Кака. Думаю, что в ближайшие годы ему суждено попасть в топ-команды, чтобы получить «Золотой мяч»

Я его не знаю лично, никогда не встречал. Сегодня он один из лучших игроков в Европе. Салаху уже 32 года, он другого возраста. Лучшего него только маленький мальчик из «Барселоны» (Ламин Ямаль. — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Кассано Goal.

Де Кетеларе в текущем сезоне сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.