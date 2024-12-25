Шикунов: Абаскаль не сделал ничего хорошего для «Спартака», Угальде был серостью

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на слова бывшего главного тренера клуба Гильермо Абаскаля, который заявил, что нынешнюю команду красно-белых построили он и его штаб.

«С чего это Абаскаль решил, что нынешний «Спартак» играет на его «багаже»? При нём Угальде забил один мяч в 15 матчах, а без него – 16 голов. Я не считаю, что это его «багаж». Конечно, там те же футболисты, но они уже в другом состоянии и на другом ходу. Это уже совсем другая команда. Раньше были интриги. Мы не знали перед матчем, кто из футболистов будет играть. Каждую игру меняли четыре-пять футболистов, не было стабильного состава.

Надо отдать должное Станковичу, что перед паузой он наиграл состав и все на 99% знали, кто будет играть. Станкович нашёл применение всем, поэтому у всех пошло и появилась уверенность. При Абаскале мы бы не знали, что Угальде — топовый игрок. Все думали, что это серость. Это яркий пример. Абаскаль не сделал ничего хорошего для «Спартака».

Наверное, Абаскаль ищет себе работу и таким заявлением хочет высветиться. Возможно, он в Испании всем рассказывает, что заложил фундамент этого «Спартака», которым руководит Станкович. Он просто болтает языком. Ничего в команде нет от него, и слава богу. Хорошо, что руководству хватило духа уволить Абаскаля. При Станковиче мы видим совсем другую команду, которая отстаёт на два очка от первого места. Всё по-другому», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.