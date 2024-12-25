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Шикунов: Абаскаль не сделал ничего хорошего для «Спартака», Угальде был серостью

Шикунов: Абаскаль не сделал ничего хорошего для «Спартака», Угальде был серостью
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на слова бывшего главного тренера клуба Гильермо Абаскаля, который заявил, что нынешнюю команду красно-белых построили он и его штаб.

«С чего это Абаскаль решил, что нынешний «Спартак» играет на его «багаже»? При нём Угальде забил один мяч в 15 матчах, а без него – 16 голов. Я не считаю, что это его «багаж». Конечно, там те же футболисты, но они уже в другом состоянии и на другом ходу. Это уже совсем другая команда. Раньше были интриги. Мы не знали перед матчем, кто из футболистов будет играть. Каждую игру меняли четыре-пять футболистов, не было стабильного состава.

Надо отдать должное Станковичу, что перед паузой он наиграл состав и все на 99% знали, кто будет играть. Станкович нашёл применение всем, поэтому у всех пошло и появилась уверенность. При Абаскале мы бы не знали, что Угальде — топовый игрок. Все думали, что это серость. Это яркий пример. Абаскаль не сделал ничего хорошего для «Спартака».

Наверное, Абаскаль ищет себе работу и таким заявлением хочет высветиться. Возможно, он в Испании всем рассказывает, что заложил фундамент этого «Спартака», которым руководит Станкович. Он просто болтает языком. Ничего в команде нет от него, и слава богу. Хорошо, что руководству хватило духа уволить Абаскаля. При Станковиче мы видим совсем другую команду, которая отстаёт на два очка от первого места. Всё по-другому», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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