Джузеппе Маротта: Симоне Индзаги — лидер «Интера»

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о своём отношении к главному тренеру команды Симоне Индзаги.

«Симоне зарекомендовал себя как отличный профессионал и очень умный человек. Он пришёл спокойно, без шума, приспособился и заметно вырос в этой очень важной роли. Одним из фундаментальных аспектов является признание того, что он — лидер команды, который прививает победный дух», — приводит слова Маротты Mundo Deportivo.

Итальянский специалист занимает должность главного тренера «Интера» с лета 2021 года. Летом этого года клуб продлил контракт с главным тренером до 2026 года. В нынешнем сезоне «Интер» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 37 очков за 16 матчей. «Комо» заработал 15 очков в 17 матчах и располагается на 15-й строчке.