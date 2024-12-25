«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к полузащитнику «Торино»

Английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» следят за полузащитником «Торино» Самуэле Риччи, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Также отмечается, что в руководстве туринцев знают о растущем количестве скаутов европейских клубов, просматривающих Риччи. Ранее президент итальянского клуба Урбано Каиро заявлял, что центральный полузащитник не продаётся.

23-летний Риччи является воспитанником итальянского «Эмполи». В в январе 2022 года полузащитник перешёл в «Торино» на правах аренды, а летом того же года был полностью выкуплен туринцами. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 28 млн.