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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к полузащитнику «Торино»

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к полузащитнику «Торино»
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Английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» следят за полузащитником «Торино» Самуэле Риччи, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Также отмечается, что в руководстве туринцев знают о растущем количестве скаутов европейских клубов, просматривающих Риччи. Ранее президент итальянского клуба Урбано Каиро заявлял, что центральный полузащитник не продаётся.

23-летний Риччи является воспитанником итальянского «Эмполи». В в январе 2022 года полузащитник перешёл в «Торино» на правах аренды, а летом того же года был полностью выкуплен туринцами. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 28 млн.

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