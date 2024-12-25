Шикунов: Помазун не посадит Максименко, Илья будет в «Спартаке» без игровой практики

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал возможный переход вратаря московского ЦСКА Ильи Помазуна в «Спартак».

«В «Спартаке» есть Максименко, который является топовым вратарём. Этот сезон — лучший в его карьере. Возможно, что подошёл нужный возраст, ведь Александр прибавил в уверенности. Селихов — потрясающий голкипер, и они всегда с Максименко были двумя первыми номерами. У «Спартака» не было проблем с вратарями. Если Селихов хочет уйти ради игровой практики, тогда нужен второй вратарь.

Если Помазун придёт в «Спартак», будет без игровой практики. Он точно не посадит на лавку Максименко, ведь идёт вторым номером. Если Илья хочет играть, надо найти клуб, где он будет 100% первым номером, как в «Урале». К негативной критике от таких трансферов мы привыкли. Все повеселились на трансфере Соболева. Но такое во всём мире», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.