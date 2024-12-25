В «Динамо» рассказали, как проходит восстановление Майсторовича после травмы

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила, как проходит восстановление центрального защитника команды Милана Майсторовича после травмы.

Фото: ФК «Динамо» Москва

«Главный врач «Динамо» Александр Родионов навестил Милана Майсторовича в Белграде. Доктор провёл осмотр защитника — с завтрашнего дня Милан начинает второй этап подготовки к возвращению в общую группу во время зимних сборов. Желаем нашему игроку успешного восстановления и ждём в команде», — написала пресс-служба в телеграм-канале.

Сербский футболист выступает в составе «Динамо» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей и отметился одним голом. С сентября 2024 года Майсторович не играл за команду из-за травмы.